، "التعليم" تنهي مسيرات العلاوة وتوجه المدراء بإعداد أوامر الدفع ،

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كشفت مصادر مطلعة على ان وزارة التعليم انتهت من إعداد مسيرات صرف فارق العلاوة السنوية هذا اليوم، ووجهت إدارات التعليم بإعداد أوامر الدفع.
وعممت وزارة التعليم اليوم على مدراء التعليم بسرعة إعداد أوامر الصرف والدفع في نظام فارس والدخول على منصة اعتماد وضرورة موافاتها برقم امر الدفع بشكل عاجل.
وكان وزير التعليم قد وجّه المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة؛ على أن تُصرف بشكل عاجل جداً بعد الجدل الذي أحدثته يوم الاحد.
وقال "آل الشيخ" في ذلك الوقت: انسجاماً مع التوجيهات السامية، وعملاً بما يحقق المصلحة العامة، وبغض النظر عن أي أسباب لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً؛ وجّهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة؛ على أن تُصرف بشكل عاجل جداً.
"التعليم" تنهي مسيرات العلاوة وتوجه المدراء بإعداد أوامر الدفعمحمد البقمي الخليج 365 2019-01-29
كشفت مصادر مطلعة على ان وزارة التعليم انتهت من إعداد مسيرات صرف فارق العلاوة السنوية هذا اليوم، ووجهت إدارات التعليم بإعداد أوامر الدفع.
وعممت وزارة التعليم اليوم على مدراء التعليم بسرعة إعداد أوامر الصرف والدفع في نظام فارس والدخول على منصة اعتماد وضرورة موافاتها برقم امر الدفع بشكل عاجل.
وكان وزير التعليم قد وجّه المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة؛ على أن تُصرف بشكل عاجل جداً بعد الجدل الذي أحدثته يوم الاحد.
وقال "آل الشيخ" في ذلك الوقت: انسجاماً مع التوجيهات السامية، وعملاً بما يحقق المصلحة العامة، وبغض النظر عن أي أسباب لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً؛ وجّهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة؛ على أن تُصرف بشكل عاجل جداً.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
06:30 PM
في تعميم هام جداً بعد الجدل الذي أحدثته يوم الاحد
كشفت مصادر مطلعة على ان وزارة التعليم انتهت من إعداد مسيرات صرف فارق العلاوة السنوية هذا اليوم، ووجهت إدارات التعليم بإعداد أوامر الدفع.
وعممت وزارة التعليم اليوم على مدراء التعليم بسرعة إعداد أوامر الصرف والدفع في نظام فارس والدخول على منصة اعتماد وضرورة موافاتها برقم امر الدفع بشكل عاجل.
وكان وزير التعليم قد وجّه المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة؛ على أن تُصرف بشكل عاجل جداً بعد الجدل الذي أحدثته يوم الاحد.
وقال "آل الشيخ" في ذلك الوقت: انسجاماً مع التوجيهات السامية، وعملاً بما يحقق المصلحة العامة، وبغض النظر عن أي أسباب لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً؛ وجّهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة؛ على أن تُصرف بشكل عاجل جداً.
، "التعليم" تنهي مسيرات العلاوة وتوجه المدراء بإعداد أوامر الدفع ،
المصدر : الخليج 365
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