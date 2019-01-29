، "التعليم" تنهي مسيرات العلاوة وتوجه المدراء بإعداد أوامر الدفع ،

محمد بن مسعود - الدمام - في تعميم هام جداً بعد الجدل الذي أحدثته يوم الاحد

كشفت مصادر مطلعة على ان وزارة التعليم انتهت من إعداد مسيرات صرف فارق ‫العلاوة السنوية‬ هذا اليوم، ووجهت إدارات ‫التعليم‬ بإعداد أوامر الدفع.

وعممت وزارة التعليم اليوم على مدراء التعليم بسرعة إعداد أوامر الصرف والدفع في نظام فارس والدخول على منصة اعتماد وضرورة موافاتها برقم امر الدفع بشكل عاجل.

وكان وزير التعليم قد وجّه المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة؛ على أن تُصرف بشكل عاجل جداً بعد الجدل الذي أحدثته يوم الاحد.

وقال "آل الشيخ" في ذلك الوقت: انسجاماً مع التوجيهات السامية، وعملاً بما يحقق المصلحة العامة، وبغض النظر عن أي أسباب لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً؛ وجّهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة؛ على أن تُصرف بشكل عاجل جداً.