، من عرفة لمزدلفة.. مكة على موعد مع سباق الدراجات والماراثون الصحي ،

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تقيم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة برعاية من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، السبت المقبل، ماراثونها الثاني للجري والأول لسباق الدراجات على طريق المشاة بين عرفات ومزدلفة طريق 4.
يأتي ذلك من منطلق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي من محاورها الصحية تعزيز صحة المجتمع ورفع درجة الوعي بأهمية الرياضة والحركة الصحية التي ينتج عنها مجتمع صحي وسليم - بإذن الله.
ووجهت الصحة دعوتها للمشاركة في ماراثون مكة الصحي الثاني أو سباق الدراجات المقامة يوم السبت المقبل الموافق 1440/5/27 عبر الرابط التالي: http://mrhb.gov.sa/m
وحددت لسباق الدرجات من سن ١٤سنة وما فوق - مسافة ١٢ كيلو مترًا، بينما ماراثون الجري للأطفال سيكون من ٦-١٢سنة بمسافة تصل إلى 600 متر. وأخيراً ماراثون الجري للكبار من ١٣سنة وما فوق مسافة الجري ٦ كيلومترات.
من عرفة لمزدلفة.. مكة على موعد مع سباق الدراجات والماراثون الصحيعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-01-29
تقيم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة برعاية من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، السبت المقبل، ماراثونها الثاني للجري والأول لسباق الدراجات على طريق المشاة بين عرفات ومزدلفة طريق 4.
يأتي ذلك من منطلق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي من محاورها الصحية تعزيز صحة المجتمع ورفع درجة الوعي بأهمية الرياضة والحركة الصحية التي ينتج عنها مجتمع صحي وسليم - بإذن الله.
ووجهت الصحة دعوتها للمشاركة في ماراثون مكة الصحي الثاني أو سباق الدراجات المقامة يوم السبت المقبل الموافق 1440/5/27 عبر الرابط التالي: http://mrhb.gov.sa/m
وحددت لسباق الدرجات من سن ١٤سنة وما فوق - مسافة ١٢ كيلو مترًا، بينما ماراثون الجري للأطفال سيكون من ٦-١٢سنة بمسافة تصل إلى 600 متر. وأخيراً ماراثون الجري للكبار من ١٣سنة وما فوق مسافة الجري ٦ كيلومترات.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
05:50 PM
برعاية من أمير المنطقة السبت المقبل
تقيم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة برعاية من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، السبت المقبل، ماراثونها الثاني للجري والأول لسباق الدراجات على طريق المشاة بين عرفات ومزدلفة طريق 4.
يأتي ذلك من منطلق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي من محاورها الصحية تعزيز صحة المجتمع ورفع درجة الوعي بأهمية الرياضة والحركة الصحية التي ينتج عنها مجتمع صحي وسليم - بإذن الله.
ووجهت الصحة دعوتها للمشاركة في ماراثون مكة الصحي الثاني أو سباق الدراجات المقامة يوم السبت المقبل الموافق 1440/5/27 عبر الرابط التالي: http://mrhb.gov.sa/m
وحددت لسباق الدرجات من سن ١٤سنة وما فوق - مسافة ١٢ كيلو مترًا، بينما ماراثون الجري للأطفال سيكون من ٦-١٢سنة بمسافة تصل إلى 600 متر. وأخيراً ماراثون الجري للكبار من ١٣سنة وما فوق مسافة الجري ٦ كيلومترات.
، من عرفة لمزدلفة.. مكة على موعد مع سباق الدراجات والماراثون الصحي ،
المصدر : الخليج 365
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