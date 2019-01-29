، ورقة "بولتون" تكشف تحركًا أميركيًّا محتملًا في فنزويلا ،

محمد بن مسعود - الدمام - كتب عليها: "5000 جندي إلى كولومبيا"

دون أن ينتبه، كشف مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، تحركًا أميركيًّا محتملًا حيال نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المتشبّث بمنصبه في ظل الأزمة الحالية لانتقال السلطة، بعد أن التقط المصورون ملاحظة على ورقة قانونية كان يحملها "بولتون"، كُتب عليها: "5000 جندي إلى كولومبيا".

ووفقاً لما أورده "العربية نت"، اليوم (الثلاثاء): نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مصادر أن البيت الأبيض يفكر في نشر قوات أميركية عند جارة فنزويلا الغربية في حال الحاجة إليها، غير أنها ذكرت أنه لا يوجد تحرك وشيك.

وكان "بولتون" قد قال، ردًّا على سؤال للصحافيين في البيت الأبيض، أمس، حول إمكانية استخدام القوة العسكرية في الملف المحتدم: "إن الرئيس دونالد ترامب كان واضحًا في هذا الأمر بأن كل الخيارات متاحة على الطاولة".