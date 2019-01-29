، الإمارات تبدأ في اتخاذ إجراءات ضد قطر بشأن حظر الدوحة لمنتجاتها ،

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شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة في اتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.
وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن هذه الإجراءات التي اتخذتها قطر تعد انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث قامت الدوحة بهذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة، وما زالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر وبدلاً من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها قررت فرض إجراءات أحادية الجانب، منتهكةً بذلك القواعد ذاتها التي تدعي أن دولة الإمارات تنتهكها.
كما قامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.
مما يذكر أن قواعد منظمة التجارة العالمية تنص على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضوًا آخر انتهك اتفاقية المنظمة عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب ردًا على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء.
الإمارات تبدأ في اتخاذ إجراءات ضد قطر بشأن حظر الدوحة لمنتجاتهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-29
شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة في اتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.
وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن هذه الإجراءات التي اتخذتها قطر تعد انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث قامت الدوحة بهذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة، وما زالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر وبدلاً من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها قررت فرض إجراءات أحادية الجانب، منتهكةً بذلك القواعد ذاتها التي تدعي أن دولة الإمارات تنتهكها.
كما قامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.
مما يذكر أن قواعد منظمة التجارة العالمية تنص على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضوًا آخر انتهك اتفاقية المنظمة عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب ردًا على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
05:39 PM
في منظمة التجارة العالمية
شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة في اتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.
وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن هذه الإجراءات التي اتخذتها قطر تعد انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث قامت الدوحة بهذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة، وما زالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر وبدلاً من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها قررت فرض إجراءات أحادية الجانب، منتهكةً بذلك القواعد ذاتها التي تدعي أن دولة الإمارات تنتهكها.
كما قامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.
مما يذكر أن قواعد منظمة التجارة العالمية تنص على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضوًا آخر انتهك اتفاقية المنظمة عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب ردًا على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء.
، الإمارات تبدأ في اتخاذ إجراءات ضد قطر بشأن حظر الدوحة لمنتجاتها ،
المصدر : الخليج 365
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