، "صحة الرياض" تفوز بجائزة "تطوعي - صحة 2" لعام 2018 ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 9 آلاف متطوع ومتطوعة

حازت المديرة العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، على جائزة وزير الصحة في "تطوعي_صحة2"، للعام الثاني على التوالي، بعد أن حققت 2017 المركز الأول بين المناطق بـ993 مبادرة.

وأوضح مدير إدارة المشاركة المجتمعية رياض بن أحمد الزهراني، أن صحة الرياض؛ فازت بجائزة وزير الصحة، بالإضافة إلى مركز صحي عبد العزيز الشويعر بجلاجل، والأمير سلطان النموذجي بالدرعية.

وأشار "الزهراني" إلى أن صحة الرياض شاركت بتسعة آلاف متطوع ومتطوعة من منسوبيها خلال اليوم العالمي للتطوع.

وكان لتوجيه أمير الرياض فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن؛ الأثر الأكبر في تحقيق الإنجاز بسواعد أبناء المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، وتوجيهات وزير الصحة د. توفيق الربيعة، بالرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمناطق صحيًّا.

يذكر أن "صحة الرياض" نفذت العديد من البرامج التطوعية خلال السنوات الماضية، ممثلة بالطبيب الزائر، وانطلقت بمركز صحي عبد العزيز الشويعر بجلاجل، واستمر ذلك إلى أن تم نشر الثقافة بمحافظات عديدة خلال الفترة السابقة بالمنطقة، بفضل الله ثم بدعم مدير عام الشؤون الصحية بالرياض الدكتور ناصر بن فالح الدواس، وتمكين أبناء المملكة من الاستشاريين السعوديين لزيارة المحافظات، وتقليل عناء السفر للمرضى وقوائم الانتظار بالمنطقة.

وتواصل "صحة الرياض" نشاطاتها المتفرقة طوال العام، في المولات والحدائق العامة، بواسطة متطوعين يعملون خارج وقت الدوام الرسمي وبلا مقابل مالي؛ حرصًا على زرع التطوع في نفوس منسوبيها، وأنه رافد مهم من روافد المشاركة المجتمعية، ولإشراك وتمكين الموظفين في التنمية الصحية.