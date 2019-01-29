اجتماعي / وكيل محافظ ينبع يفتتح فعالية "كُن منتجاً"



ينبع 23جمادى الأولى 1440هـ الموافق 29يناير 2019م واس

افتتح وكيل محافظ ينبع عايض بن سعيدآل مشيط , أمس , معرض " كن منتجاً " الذي أقامه بنك التنمية الاجتماعية بينبع وذلك بحضور طلال بن سعد المحمدي مدير بنك التنمية الاجتماعية بينبع وعدد من المسؤولين.

وأكد المحمدي أن الفعالية تهتم بالأسر المنتجة الذي يصل عددها إلى 60 أسرة، منهم 20 أسرة من ذوي الهمم، مشيراً إلى أن المعرض يستمر لمدة أربعة أيام، ويصاحب ذلك تقديم عدد من الدورات عن نشر ثقافة الإدخار ونشر ثقافة العمل للجنسين ، والاستشارات، ودعم فوري للأسر بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي للبنك مركز جنا .

// انتهى //

18:25ت م

0229



ينبع 23جمادى الأولى 1440هـ الموافق 29يناير 2019م واسافتتح وكيل محافظ ينبع عايض بن سعيدآل مشيط , أمس , معرض " كن منتجاً " الذي أقامه بنك التنمية الاجتماعية بينبع وذلك بحضور طلال بن سعد المحمدي مدير بنك التنمية الاجتماعية بينبع وعدد من المسؤولين.وأكد المحمدي أن الفعالية تهتم بالأسر المنتجة الذي يصل عددها إلى 60 أسرة، منهم 20 أسرة من ذوي الهمم، مشيراً إلى أن المعرض يستمر لمدة أربعة أيام، ويصاحب ذلك تقديم عدد من الدورات عن نشر ثقافة الإدخار ونشر ثقافة العمل للجنسين ، والاستشارات، ودعم فوري للأسر بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي للبنك مركز جنا .// انتهى //18:25ت م0229

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