ثقافي / "شرح أبواب كتاب من عمدة الأحكام" محاضرة بتعاوني الكهيفية غداً



حائل 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة الكهيفية بمنطقة حائل غداً, محاضرة بعنوان "شرح أبواب كتاب من عمدة الأحكام" وذلك بجامع الكهيفية.

وتأتي المحاضرة التي يلقيها غزاي بن حمدان الوهبي بعد صلاة المغرب ضمن مناشط المكتب التوجيهية .

// انتهى //

18:25ت م

0228



حائل 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة الكهيفية بمنطقة حائل غداً, محاضرة بعنوان "شرح أبواب كتاب من عمدة الأحكام" وذلك بجامع الكهيفية.وتأتي المحاضرة التي يلقيها غزاي بن حمدان الوهبي بعد صلاة المغرب ضمن مناشط المكتب التوجيهية .// انتهى //18:25ت م0228

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