السعودية اليوم / تساقط الجليد بكثافة يعطل حركة السير والمواصلات في بريطانيا



لندن 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

عرقل تساقط الجليد بكثافة اليوم حركة السير والمواصلات وأدى إلى إغلاق العديد من المدارس والطرقات في أجزاء واسعة من المملكة المتحدة.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوي الوطني تحذيراً من الدرجة الثانية للمواطنين جراء توقع استمرار العاصفة الثلجية التي تضرب البلاد حتى يوم الجمعة المقبل.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية صوراً لتراكم الثلوج على جنبات الطرق في مناطق واسعة من إسكتلندا وشمال غرب إنجلترا، محذرة من برودة الطقس الشديد واحتمال انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق الريفية النائية.

// انتهى //

18:20ت م

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لندن 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسعرقل تساقط الجليد بكثافة اليوم حركة السير والمواصلات وأدى إلى إغلاق العديد من المدارس والطرقات في أجزاء واسعة من المملكة المتحدة.وأصدر مكتب الأرصاد الجوي الوطني تحذيراً من الدرجة الثانية للمواطنين جراء توقع استمرار العاصفة الثلجية التي تضرب البلاد حتى يوم الجمعة المقبل.ونقلت وسائل الإعلام المحلية صوراً لتراكم الثلوج على جنبات الطرق في مناطق واسعة من إسكتلندا وشمال غرب إنجلترا، محذرة من برودة الطقس الشديد واحتمال انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق الريفية النائية.// انتهى //18:20ت م0227

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