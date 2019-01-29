السعودية اليوم / الأونروا تطالب بتوفير 1.2 مليار دولار لغوث 5.4 مليون لاجئ فلسطيني

جنيف 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم نداء للدول المانحة لتوفير 1.2 مليار دولار، لتمويل الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لأكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في دول الشرق الأوسط وفِي الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واستمرار عمليات الوكالة بعد أن أصاب ميزانيتها عجز يقدر بـ 300 مليون دولار عقب وقف المساهمات الأمريكية .

وأوضح مفوض عام الأنروا بيار كراهينبول أن هذا التمويل سيستخدم في توفير مواد الإغاثة الطارئة وخدمات الرعاية الصحية لنحو 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في الداخل المحتل والدول المجاورة ، وتوفير خدمات التعليم لأكثر من نصف مليون طالب وتلميذ فلسطيني .

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18:14ت م

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