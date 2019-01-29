السعودية اليوم / الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل ترعى تكريم 137 طالبة متفوقة بجائزة بني زامل بعنيزة

بريدة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسرعت حرم نائب أمير منطقة القصيم صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمس, حفل تكريم 137 طالبة متفوقة بجائزة بني زامل لتكريم الطالبات المتفوقات لعام 1439هـ في نسختها العشرين, بحضور حرم وكيل إمارة منطقة القصيم منيرة بنت عبدالرحمن الطريقي, ومساعدة مدير تعليم محافظة عنيزة للبنات لولوة الخميري, وعدد من القيادات التعليمية والتربويات بالمنطقة، وأمهات الطالبات, وذلك في مركز الملك فهد الحضاري بمحافظة عنيزة.وألقت قائدة المتوسطة الخامسة ندى القرطون خلال الحفل الخطابي كلمة إدارة تعليم عنيزة, ثمنت خلالها رعاية سموها للحفل, ودعمها للعملية التعليمية والتربوية, مهنئة الطالبات المتفوقات, مشيدة بالروح العالية لفريق العمل وجميع اللجان العاملة الذي أسهم في تحقيق هذا النجاح.من جهتها قدمت ألقت وفاء بنت عبدالعزيز السليم كلمة الأسرة الداعمة للجائزة أكدت خلالها فخرها واعتزازها بهذه النخبة من الطالبات المتفوقات, موضحة أن جائزة بني زامل لتكريم الطالبات تواصل استشعارها للدور الحيوي للمرأة في خدمة وبناء الوطن تماشياً مع توجه القيادة وتشجيع متواصل من سمو أمير منطقة القصيم, وسمو نائبه.إثر ذلك, توالت فقرات الحفل حيث قدم قسم النشاط بتعليم عنيزة أوبريت قناديل المعالي , بعد ذلك قدمت مسيرة المتفوقات.وفي ذات السياق قدمت الطالبة المتفوقة جنى العقيل كلمة الطالبات أكدت خلالها أن الإنسان يسعى دائماً لتحقيق النجاح ومواصلة البناء عبر علمه وتفوقه, حاثةً الطالبات على الاجتهاد, مؤكدةً أن رعاية سمو حرم نائب أمير منطقة القصيم لجائزة بني زامل للتفوق العلمي يظهر حرص القيادة على تشجيع وتحفيز التفوق والمتفوقات.من جهتها أعربت الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل, عن فخرها واعتزازها بالطالبات المتفوقات, متمنية للجميع المزيد من الإبداع والنجاح لخوض غمار المسؤولية وخدمة الوطن, مؤكدة أن تفوقهن عامل يسهم في صناعة المستقبل وبناء الوطن من خلال اكتساب العلوم النافعة وفي المراحل الدراسية كافة, مقدمة شكرها للجميع على ما يبذلونه من جهود في سبيل دعم ورفعة فتيات هذا الوطن, سائلة المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والآمان والنماء.وفي ختام الحفل, كرمت الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل الداعمين للجائزة، وسلمت جوائز التفوق لـ137 طالبة متفوقة من طالبات محافظة عنيزة، كما كرمت فريق العمل.// انتهى //18:13ت م0222