السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 650 سلة غذائية في مديرية الريدة الشرقية بمحافظة حضرموت



حضرموت 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 650 سلة غذائية تزن 48 طنًا و100 كيلو غرام للمتضررين في مديرية الريدة الشرقية بمحافظة حضرموت ، يستفيد منها 3,900 فرد.

ويأتي هذا المشروع في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.

// انتهى //

17:48ت م

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حضرموت 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 650 سلة غذائية تزن 48 طنًا و100 كيلو غرام للمتضررين في مديرية الريدة الشرقية بمحافظة حضرموت ، يستفيد منها 3,900 فرد.ويأتي هذا المشروع في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.// انتهى //17:48ت م0216

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