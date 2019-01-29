السعودية اليوم / المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي ممثل الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن



الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في اليمن أيمن الغرايبة.

وثمن الغرابية دور المملكة ممثلة بالمركز في التخفيف من معانات 240 ألف نازح يمني في المناطق الغربية اليمنية وشكره للمملكة والإمارات بتقديم منحة 61 مليون دولار للنازحين داخل اليمن ، منوهاً بالأدوار التي يقدمها المركز عبر برامجه المتنوعة في المحافظات اليمنية كافة.

وناقش اللقاء مستجدات الوضع الإنساني في العديد من الدول وخصوصاً في اليمن وكذلك القضايا المتعلقة باللاجئين المتواجدين في عدد من مراكز الإيواء.

وأدان الدكتور الربيعة الانتهاكات الحوثية الصارخة التي يتعرض لها أبناء الشعب اليمني وآخرها الهجوم الإرهابي على مخيم حرض في محافظة حجة اليمنية الذي نتج عنه مقتل العديد من الأبرياء.

// انتهى //

17:33ت م

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الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في اليمن أيمن الغرايبة.وثمن الغرابية دور المملكة ممثلة بالمركز في التخفيف من معانات 240 ألف نازح يمني في المناطق الغربية اليمنية وشكره للمملكة والإمارات بتقديم منحة 61 مليون دولار للنازحين داخل اليمن ، منوهاً بالأدوار التي يقدمها المركز عبر برامجه المتنوعة في المحافظات اليمنية كافة.وناقش اللقاء مستجدات الوضع الإنساني في العديد من الدول وخصوصاً في اليمن وكذلك القضايا المتعلقة باللاجئين المتواجدين في عدد من مراكز الإيواء.وأدان الدكتور الربيعة الانتهاكات الحوثية الصارخة التي يتعرض لها أبناء الشعب اليمني وآخرها الهجوم الإرهابي على مخيم حرض في محافظة حجة اليمنية الذي نتج عنه مقتل العديد من الأبرياء.// انتهى //17:33ت م0214

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