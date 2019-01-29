انت الان تتابع تفاصيل خبر الحوثيون: أفرجنا عن أسير سعودي مريض رفضت الرياض التفاوض بشأنه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 29 يناير 2019 05:38 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن أسير سعودي، ونقله إلى بلاده عبر طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين نقلاً عن المسؤول الحوثي عبد القادر المرتضى "أن عدة أطراف تدخلت لإقناع السلطات السعودية بصفقة مستعجلة للإفراج عن الأسير السعودي دون جدوى".

وأصدر زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي "مبادرة إنسانية، ونقل ذلك للمبعوث الأممي أننا على استعداد لتسليم الأسير السعودي المريض، الذي تجاهل النظام السعودي وضعه الصحي الحرج"، وفق بيان نشر أمس الاثنين.

وأسر الجندي السعودي فايز بن ناصر خليف المطيري في 18 مارس 2018، ويتبع للحرس الوطني السعودي، أتى من الرياض إلى نجران على الحدود اليمنية السعودية.

ووجه المطيري رسالة إلى أهله مطمئناً لهم بأنه بخير وبصحة جيدة، مناشداً أهله وإخوانه والشعب السعودي والسلطات السعودية بأن ينظروا إلى حال الأسرى.

وتشن السعودية والإمارات حرباً في اليمن منذ مارس 2015، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها مليشيا الحوثي في يناير من العام ذاته.

ويعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 ملايين شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وتُتَهمُ كل من السعودية والإمارات والحوثيين المدعومين إيرانياً بتفاقم أزمة اليمن واستمرار الحرب فيه حتى اليوم.

ومنذ ديسمبر الماضي توصلت كل من الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثيين" لجملة من الاتفاقات شملت وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد، وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين، ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.