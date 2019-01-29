شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تسجل أعلي مستوي في 8 أشهر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

واصلت أسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلي مستوي في 8 أشهر، مع استمرار المخاوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد اتهمت شركة هواوي الصينية بالاحتيال لتجنب العقوبات ضد إيران، في أحدث التطورات التي قد تعمق الأزمة بين واشنطن وبكين.

ويترقب المستثمرون بدء اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، على أن يصدر بيان السياسة النقدية غداً الأربعاء مع توقعات بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير.

وبحلول الساعة 1:43 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.4% ليصل إلى 1313.60 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1316.70 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى لهذا العقد منذ 14 مايو الماضي.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.4% مسجلاً مستوى 1308.52 دولار للأوقية.

وفي هذه الأثناء، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة عند مستوى 95.791.