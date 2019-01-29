شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد المجلس التنسيقي لمتابعة خطة الاستجابة الإنسانية باليمن والان نبدء بالتفاصيل
وشارك في الاجتماع مساعد المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز, ومن الجانب الإماراتي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية سلطان الشامسي ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي ، وممثلين عن المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.
وركز الاجتماع على متابعة المشروعات التي يتم تمويلها من المنحة السعودية الإماراتية والتعرف على التحديات التي واجهت تنفيذ تلك المشروعات، وتقييم أثر تلك المشروعات على تحسين الوضع الإنساني في اليمن.
وأكد المهندس البيز حرص دول التحالف بقيادة المملكة واستمرارها في تقديم كل دعم ممكن للأشقاء في اليمن، مبيناً أن اجتماع اليوم يهدف لمتابعة خطط تنفيذ وتقييم المشروعات، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يقتصر على مناقشة المشروعات الممولة ضمن خطة الاستجابة.
كانت هذه تفاصيل خبر انعقاد المجلس التنسيقي لمتابعة خطة الاستجابة الإنسانية باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.