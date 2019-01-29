شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: لدينا ثقافات مجتمعية تخدم السلام والتنمية والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض سموه خلال اللقاء برامج وأنشطة المنظمة ، مؤكداً بأن المنطقة الشرقية يوجد بها عدد من الفئات والثقافات المجتمعية التي تخدم السلام والتنمية.
من جهتها قدمت الدكتورة العتيبي شكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية لاهتمامه ودعمه للمنظمة، مبينة بأن المنظمة تتبع للكونغرس الأمريكي ومقرها الولايات المتحدة الأميركية في مدينة نيويورك وفي عضويتها 32 عضو من الكونجرس الأمريكي ، وتظم المنظمة نخبة من أصحاب السمو الأمراء والأميرات والأدباء والمفكرين وحملة الدكتوراه والمهندسين من أبناء المملكة .
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