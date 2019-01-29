شكرا لقرائتكم تنبيه مهم من حساب المواطن حول وقف صرف بدل غلاء المعيشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد حساب متابعات الخليج 365 أن وقف بعض الشركات الخاصة صرف بدل غلاء المعيشة لا يؤثر على قيمة الدعم المخصص للمستفيدين من البرنامج.

وتلقت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 سؤالا من أحد المستفيدين جاء فيه : ماذا عن الشركات التي أوقفت بدل غلاء المعيشة هل يؤثر على حساب متابعات الخليج 365؟

وردت بالقول: لا يؤثر ذلك على دعم حساب متابعات الخليج 365 ، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

والمعروف أن بدل الغلاء المعيشة صرفته بعض الشركات الخاصة لمنسوبيها أسوة بما تم في الأمر الملكي الكريم الذي تضمن صرف بدل غلاء معيشة لموظفي القطاع الحكومي لكن في جميع الأحوال لا يتأثر به دعم حساب متابعات الخليج 365 حيث لا يتم الإفصاح عنه ضمن الدخل الشهري.

وكان حساب متابعات الخليج 365 قد أوضح في وقت سابق أن مصادر الدخل المفصح عنها تشمل الراتب والنشاط التجاري والمصادر الأخرى.

ولفت إلى أن الراتب يقصد به المرتب الوظيفي سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو العسكري أو القطاع غير الربحي.

وأشار إلى أنه يتم إضافة إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات ودون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التقاعد ، التأمينات” دون الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيدون عند التسجيل في البرنامج، لكنه يقارنها بتلك الموجودة لدى الجهات الحكومية والرسمية وفي حال اختلاف البيانات المقدمة من متابعات الخليج 365 عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.



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