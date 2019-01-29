شكرا لقرائتكم التعليم تنهي تشغيل المسيرات لصرف فرق العلاوة السنوية في نظام فارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أفاد وكيل وزارة التعليم للشؤون المالية والإدارية إنه تم تشغيل المسيرات لصرف فرق العلاوة السنوية عن شهر يناير الجاري في نظام فارس.

ودعا وكيل الوزارة في تعميم لمديري التعليم حصلت “متابعات الخليج 365” على نسخة منه إلى إعداد أوامر الصرف وأوامر الدفع في فارس ثم الدخول على منصة اعتماد لإنهاء إجراءات الصرف على أن يتم هذا اليوم وبشكل عاجل.

وقال التعميم : إشارة إلى توجيه معالي وزير التعليم بصرف الفارق المتبقي للعلاوة السنوية للعالم المالي 1440-1441، (2019) وحيث أفادنا المختصون في نظام فارس بأنه تم هذا اليوم الانتهاء من تشغيل المسيرات لصرف فرق العلاوة عن الشهر الأول من السنة المالية الحالية، عليه نأمل عاجلاً إعداد أوامر الصرف وأوامر الدفع في فارس والدخول على منصة اعتماد وموافاتنا برقم أمر الدفع هذا اليوم للأهمية القصوى.

يذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ كان قد طلب أمس توضيح الأسباب التي حالت دون صرف العلاوة السنوية كاملا كما تضمنه الأمر السامي الكريم.

وفي تعميم عنوانه “عاجل جدا” طالب وزير التعليم من مسؤولي الوزارة المختصين تحديد الأسباب التي أدت إلى صرف 6 أيام فقط من العلاوة.

وقال الشيخ في التعميم العاجل : حيث لوحظ التأخر صرف الرواتب لهذا الشهر يناير 2019، لموظفي الوزارة وعدم إنفاذ الأمر السامي الكريم رقم 651 وتاريخ 7/2/1440 والقاضي بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها اعتباراً من 1/1/2019، وعدم إحاطتنا بالموضوع بوقت كاف من الوكالات المعنية والإدارة العامة للإعلام والاتصال، لذا نرغب الرفع لنا بتقرير متكامل عن الموضوع يتضمن الأسباب التي أدت إلى ذلك بشكل عاجل.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه بصرف كامل العلاوة السنوية لمنسوبي التعليم وليس 6 أيام فقط على أن يتم الصرف في أسرع وقت.

وتابع وزير التعليم : انسجاماً مع التوجيهات السامية وعملاً بما يحقق المصلحة العامة وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً، وجهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة على أن تصرف بشكل عاجل جداً.

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