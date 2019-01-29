تعرف على أهداف ومهام شركة نيوم المساهمة

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جدة - خالد شويل - تسعى المملكة بخطى حثيثة ومدروسة لتطبيق رؤية 2030 التي صاغها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تسعى ضمن ما تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتحويل المملكة إلى وجهة عالمية للسياحة والخدمات اللوجستية انطلاقا من موقعها الجغرافي بين قارات العالم.

خطوات تأسيسية وتخطيطية مهمة

ومن بين المشروعات التي أطلقتها المملكة مشروع نيوم الوجهة المستقبلية للحالمين والمبدعين في العالم، حيث شهد المشروع عدة خطوات متلاحقة كان أبرزها ما تم الكشف عنه اليوم من تأسيس شركة مساهمة مغلقة لتطوير نيوم.

مزايا تأسيس شركة نيوم المساهمة

سيمنح تأسيس شركة نيوم الصفة القانونية والاعتبارية للقيام بمهامها الرئيسة؛ وهي تطوير منطقة نيوم الواقعة شمال غرب المملكة، والإشراف عليها، وجعلها وجهة عالمية جديدة لتنفيذ رؤية المشروع الأساسية، وهي أن تكون نيوم أرض المستقبل، حيث يتم تمكين نخبة العقول وأمهر الكفاءات من تجسيد أفكارهم الرائدة وتخطي الحدود في عالم حقيقي يلهمه الخيال.

أهداف شركة نيوم

ستعمد الشركة إلى إنشاء مدن جديدة وبنية تحتية كاملة للمنطقة تشمل ميناءً وشبكة مطارات ومناطق صناعية ومراكز للإبداع لدعم الفنون ومراكز للابتكار تدعم قطاع الأعمال إضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

كما ستسهم شركة نيوم في رفع الناتج المحلي للمملكة وستوفر فرصاً إضافية أمام المستثمرين السعوديين في قطاعات لم تكن متاحة من قبل.

مهام شركة نيوم

في سبيل تحقيق رؤية المشروع، ستتولى الشركة مهاماً رئيسة، منها استحداث بيئة متميزة للعيش والعمل في العالم لجذب نخبة العقول والمواهب وفتح المجال لها للإبداع، وإيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مستقبل البشرية، وجعل منطقة نيوم أكثر المناطق جذباً للاستثمارات في العالم، وإيجاد نظام اقتصادي كامل يرتكز على 16 قطاعاً، وتطوير وتطبيق أحدث التقنيات في قطاعات متعددة مثل التنقل والطاقة والماء والغذاء والتقنية الحيوية للارتقاء بمستقبل البشرية.

دلالة ملكية صندوق الاستثمارات للشركة

يعطي امتلاك صندوق الاستثمارات السعودية للشركة بالكامل الأهمية التي توليها الدولة لمشروع نيوم من جهة والثقة التي استقرت لدى الصندوق حول عوائد هذا المشروع المستقبلي حيث سيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

مساهمة شركة نيوم في الناتج المحلي

وستسهم نيوم في رفع الناتج المحلي للمملكة من خلال جانبين؛ الأول هو العوائد المالية المباشرة التي ستذهب لصندوق الاستثمارات العامة بصفته المالك، والثاني هو وقف التسرب الاقتصادي إذ سيوفر المشروع فرصاً إضافية أمام المستثمرين السعوديين في قطاعات لم تكن متاحة من قبل، ويتيح وجهات سياحية فاخرة ومراكز متقدمة للصحة العلاجية تقلل من الإنفاق في الخارج.

يذكر أنه مشروع نيوم يديره فريق دولي من أكثر من 30 جنسية، ويرأس شركة نيوم المهندس نظمي النصر، الذي سبق له أن تولى تطوير وإدارة العديد من المشاريع العملاقة، مثل مشروع حقل شيبة العملاق الذي تم بناؤه في منطقة معزولة في قلب صحراء الربع الخالي، ومشروع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وسيشرف على تطوير القطاعات الاقتصادية الستة عشر نخبة من التنفيذيين والخبراء الذين يتم استقطابهم من كل دول العالم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر أن دور شركة نيوم سيكون فريداً وتاريخياً، فهي مسؤولة عن تطوير وجهة عالمية جديدة على أرض بكر تقع على مساحة كبيرة، وحضارة مستقبلية قائمة على الاستدامة ومرتكزة على تقديم أفضل سبل المعيشة، مع تحويل نيوم إلى مركز جذب عالمي للاستثمار والمعرفة والابتكار والتقنية تنافس كل عواصم الاقتصاد.

خطوات تأسيسية وتخطيطية مهمة

يذكر أنه منذ الإعلان عن مشروع نيوم خلال النسخة الأولى من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، تم إنجاز خطوات تأسيسية وتخطيطية مهمة، منها تشكيل المجلس الاستشاري وتعيين أعضائه، واعتماد المرحلة الأولى من استراتيجية نيوم، واعتماد المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة “خليج نيوم”، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها في نيوم.

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