، "لمياء بنت فيصل" تكرم 137 طالبة متفوقة بجائزة بني زامل بعنيزة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن التفوق يسهم في صناعة المستقبل وبناء الوطن

رعت حرم نائب أمير منطقة القصيم، الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، نيابة عن حرم أمير القصيم رئيسة اللجنة التنموية النسائية بالمنطقة الأميرة عبير بنت سلمان المنديل، اليوم، على مسرح مركز الملك فهد الحضاري بمحافظة عنيزة؛ حفل تكريم 137 طالبة متفوقة بجائزة بني زامل للطالبات المتفوقات لعام 1439هـ في نسختها العشرين.

جاء ذلك بحضور حرم وكيل إمارة القصيم منيرة بنت عبد الرحمن الطريقي، ومساعد مدير تعليم محافظة عنيزة للبنات لولوة الخميري، وعدد من القيادات التعليمية والتربويات وأمهات الطالبات.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلته الطالبة جيداء الحميدي، وقدمت طالبات الابتدائية 35 أنشودة ترحيبية، وألقت قائدة المتوسطة الخامسة ندى القرطون، كلمة إدارة تعليم عنيزة؛ قدمت من خلالها شكرها وتقديرها لحرم نائب أمير القصيم على رعايتها الحفل ودعمها الدائم للعملية التعليمية والتربوية.

وقدمت شكرها لراعي الجائزة على دعمه المتواصل للتفوق، وتشجيعه المتواصل، وتحفيزه لطالبات محافظة عنيزة.

وهنأت الطالبات المتفوقات كافة، مشيدة بالروح العالية لفريق العمل واللجان العاملة في تحقيق هذا النجاح.

وعبرت وفاء بنت عبد العزيز السليم، في كلمة الأسرة الداعمة للجائزة، عن فخرها واعتزازها بالطالبات المتفوقات.

وأشارت إلى أن الدعم المقدم يعكس تقديرًا وتشجيعًا للنخبة التي يتطلع منها الجميع أن تسهم في النهوض بالوطن والارتقاء به.

وأوضحت أن جائزة بني زامل لتكريم الطالبات تواصل استشعارها للدور الحيوي للمرأة في خدمة وبناء الوطن، تماشيًا مع توجه القيادة ـ أيدها الله ـ وتشجيع متواصل من أمير منطقة القصيم، ونائبه، مقدمة شكرها وتقديرها للأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، على دعمها ورعايتها لهذا الحفل.

وقدمت شكرها على الجهود المبذولة من إدارة تعليم محافظة عنيزة، وفريق العمل.

وتوالت فقرات الحفل، وقدم قسم النشاط بتعليم عنيزة "أوبريت قناديل المعالي"، تلا ذلك كلمة الطالبات قدمتها المتفوقة جنى العقيل، أكدت فيها أن الإنسان يسعى دائمًا لتحقيق النجاح ومواصلة البناء عبر علمه وتفوقه.

وأشارت إلى أن الطالبات عليهن تقديم كل جهد واجتهاد للوصول للمعالي وتحقيق النجاح المراد دائمًا، منوهة بما تتلقاه الطالبات من دعم ومتابعة وجهود متتالية من قبل التربويات وتعليم محافظة عنيزة، وداعميها، والذي عكس نجاح وحصيلة تلك الاجتهادات في هذا اليوم المبارك.

وأكدت أن رعاية حرم نائب أمير منطقة القصيم لجائزة بني زامل للتفوق العلمي، تعكس حرص القيادة على تشجيع وتحفيز التفوق والمتفوقات وسعادة متناهية بين الطالبات كافة. وقدمت كل الشكر والعرفان لهذه الرعاية والدعم الدائم لها.

وأعربت الأميرة لمياء بنت فيصل عن فخرها واعتزازها بالطالبات المتفوقات، مؤكدةً أن التميز والإبداع والتفوق من سمات فتيات الوطن اللاتي يرسمن من خلال تفوقهن لوحة البناء للمستقبل، متمنيةً للمتفوقات مزيدًا من الإبداع والنجاح لخوض غمار المسؤولية وخدمة الوطن.

وأشارت إلى أن تفوقهنّ عامل مساهم في صناعة المستقبل وبناء الوطن من خلال اكتساب العلوم النافعة وفي المراحل الدراسية كافة، مقدمة شكرها للجميع على ما يبذلونه من جهود من أجل فتيات هذا الوطن، ولمنسوبات تعليم محافظة عنيزة.

وفي ختام الحفل كرمت الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل، الداعمين للجائزة، وسلمت جوائز التفوق لـ137 طالبة متفوقة من طالبات عنيزة، وكرمت فريق العمل.