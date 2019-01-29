، أمانة الشرقية تعلن: هذا موعد الاختبارات للمتقدمين على الوظائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - الهندسية التي تم الإعلان عنها سابقاً

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن بدء الاختبارات التحريرية المؤهلة للوظائف الهندسية والتي تم الاعلان عنها سابقاً على برنامج رفع الكفاءات (مهندس معماري – مهندس تخطيط – مهندس مدني – مهندس ميكانيكا – مهندس نقل ومرور – مهندسة معمارية – مهندسة تصميم داخلي أو (عمارة داخلية) – مهندس برمجيات – مهندس حاسب آلي – مهندس نظم حاسب آلي – مهندس أمن معلومات) وذلك في مسرح أمانة المنطقة الشرقية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28/ 5/ 1440هـ ولغاية يوم السبت الموافق 04/ 6/ 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أنه على جميع المتقدمين مراجعة بوابة التوظيف الخاصة بأمانة المنطقة الشرقية eamana.gov.sa؛ للتأكد من موعد الاختبار والالتزام بشروط الاختبار.