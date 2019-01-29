، وكيل تبوك يطمئن على أسرة الحربي وينقل تعازي أمير المنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعرضوا لحادثة غرق جراء السيول أدت لوفاة والدهم

نقل وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للحقوق أحمد بن مبروك الحجيلي، تعازي أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، لأسرة الحربي في وفاة والدهم عبيد هزاع العوفي الحربي وأبنائه مزيد وخلود ومزون ونوف، الذين تعرضوا لحادثة غرق جراء السيول التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين.

جاء ذلك خلال زيارة الحجيلي اليوم، لأسرة الفقيد في منزلهم بتبوك، يرافقه وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد وأبناءه بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.

من جهتهم، أعربت أسرة الحربي عن شكرهم لأمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم، داعين الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.