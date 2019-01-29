، "حرس الحدود" تؤكد منع الاقتراب من المناطق الحدودية ،

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أكدت المديرية العامة لحرس الحدود على ضرورة التزام جميع مرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من منطقة الحدود وفق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية في كل من المنطقة الشرقية "قطاعي حفر الباطن، والخفجي"، منطقة الحدود الشمالية بكامل قطاعاتها "الشعبة – رفحاء – العويقيلة – جديدة عرعر – طريف"، منطقة الجوف "قطاع الحديثة"، منطقة تبوك "قطاعي حالة عمّار وحقل".
وقامت المديرية بتحديد منطقة الحدود من خلال سواتر أمنية ولوحات وعلامات توضيحية للتحذير من الاقتراب من منطقة الحدود.
وسيتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق كل من يخالف النظام لأي غرض كان، ولن يستثنى أيّ أحد من تطبيق العقوبات الواردة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.
وأفادت المديرية العامة لحرس الحدود بأنه رغم التحذيرات ووجود سواتر ترابية ولوحات إرشادية وإرسال رسائل توعوية نصية "SMS" إلا أنه ضُبِط مؤخراً عدد من المخالفين لوجودهم في منطقة الحدود المحظورة، وتم تطبيق العقوبات بحقهم.
ودعت جميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية إلى مراعاة ذلك.
"حرس الحدود" تؤكد منع الاقتراب من المناطق الحدوديةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-29
أكدت المديرية العامة لحرس الحدود على ضرورة التزام جميع مرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من منطقة الحدود وفق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية في كل من المنطقة الشرقية "قطاعي حفر الباطن، والخفجي"، منطقة الحدود الشمالية بكامل قطاعاتها "الشعبة – رفحاء – العويقيلة – جديدة عرعر – طريف"، منطقة الجوف "قطاع الحديثة"، منطقة تبوك "قطاعي حالة عمّار وحقل".
وقامت المديرية بتحديد منطقة الحدود من خلال سواتر أمنية ولوحات وعلامات توضيحية للتحذير من الاقتراب من منطقة الحدود.
وسيتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق كل من يخالف النظام لأي غرض كان، ولن يستثنى أيّ أحد من تطبيق العقوبات الواردة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.
وأفادت المديرية العامة لحرس الحدود بأنه رغم التحذيرات ووجود سواتر ترابية ولوحات إرشادية وإرسال رسائل توعوية نصية "SMS" إلا أنه ضُبِط مؤخراً عدد من المخالفين لوجودهم في منطقة الحدود المحظورة، وتم تطبيق العقوبات بحقهم.
ودعت جميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية إلى مراعاة ذلك.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
04:18 PM
أقامت سواتر أمنية ولوحات وعلامات توضيحية للتحذير
أكدت المديرية العامة لحرس الحدود على ضرورة التزام جميع مرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من منطقة الحدود وفق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية في كل من المنطقة الشرقية "قطاعي حفر الباطن، والخفجي"، منطقة الحدود الشمالية بكامل قطاعاتها "الشعبة – رفحاء – العويقيلة – جديدة عرعر – طريف"، منطقة الجوف "قطاع الحديثة"، منطقة تبوك "قطاعي حالة عمّار وحقل".
وقامت المديرية بتحديد منطقة الحدود من خلال سواتر أمنية ولوحات وعلامات توضيحية للتحذير من الاقتراب من منطقة الحدود.
وسيتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق كل من يخالف النظام لأي غرض كان، ولن يستثنى أيّ أحد من تطبيق العقوبات الواردة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.
وأفادت المديرية العامة لحرس الحدود بأنه رغم التحذيرات ووجود سواتر ترابية ولوحات إرشادية وإرسال رسائل توعوية نصية "SMS" إلا أنه ضُبِط مؤخراً عدد من المخالفين لوجودهم في منطقة الحدود المحظورة، وتم تطبيق العقوبات بحقهم.
ودعت جميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية إلى مراعاة ذلك.
، "حرس الحدود" تؤكد منع الاقتراب من المناطق الحدودية ،
المصدر : الخليج 365
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