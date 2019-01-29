بالصور.. محافظ الخرج يكرم 175 طالبًا متفوقًا ومتميزًا

رعى محافظ الخرج، مساعد بن عبدالله الماضي، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًّا -165 طالبًا- والمتميزين سلوكيًّا - 10 طلاب- خلال العام الدراسي 1438/1439هـ في قاعة الأمير عبدالرحمن بن ناصر للنشاطات التربوية والتعليمية.

جاء ذلك بحضور مدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور صالح بن بخيت الدويلة ومديري الدوائر الحكومية ورؤساء الأقسام بالإدارة والمشرفين التربويين وقادة المدارس وأولياء أمور الطلاب.

ورحب مدير التعليم، الدكتور خالد العتيبي، خلال كلمته بمحافظ الخرج وضيوف الحفل، وقال: «نعيش عرسًا تربويًّا احتفالًا واحتفاء بتميز نخبة من أبنائنا الطلاب في مدارس التعليم بمحافظتي الخرج والدلم».

وتابع: «الحفل في الحقيقة يعتبر بمثابة تتويج لأولئك الذين جدّوا واجتهدوا طوال دراستهم، ونالوا أعلى الأوسمة..»، في كلمته نيابة عن المتفوقين، قدم الطالب عبدالله العنقري، شكره لكل من ساهم في تلك اللحظة، معبرًا عن فرحته وزملائه بالتكريم.

وفيما تم عرض أوبريت بعنوان «أجيال المستقبل»؛ فقد تم في نهاية الحفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًّا والمتميزين سلوكيًّا والمدارس المتميزة في برنامج الأسبوع التمهيدي، وكذلك الراعي الرسمي للحفل (مجمع عيادات طبيبك) والمدارس المتميزة في برنامج البيئة المعززة للسلوك الإيجابي.