بالصور.. الأهالي يشاركون أبناءهم التكريم في متوسطة الملك عبدالله بجدة

ضمن شراكة مجتمعية بين المدرسة والأسرة..
شارك أولياء أمور الطلبة المتميزين، حفل تكريمهم بمتوسطة الملك عبدالله بجدة، ومن جانبها ثمنت إدارة المدرسة هذه المشاركة، والتي حضرها جميع الكوادر الإدارية والتعليمية.
وجاءت هذه البادرة كشراكة مجتمعية بين المدرسة والأسرة؛ لتكون داعمًا ورافدًا أساسيًّا في دعم الطلاب، ولتحفيزهم خلال مسيرتهم المقبلة، وأن يكونوا قادرين على التميز والإبداع خلال مسيرتهم.
على أن يتم تحفيز البقية؛ ليكونوا شركاء أساسيين في تكوين مجتمع متعاون مع المدرسة، التي تفخر بحضور ومؤازرة أولياء الأمور في مثل هذه المحافل الداعمة لأبنائهم الطلاب.
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