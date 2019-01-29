وزارة البيئة تحدد موعد حظر صيد الروبيان بساحل الخليج

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، أن موعد حظر صيد الروبيان على ساحل الخليج العربي للمملكة، سيبدأ في شهر فبراير المقبل.

وقال مدير عام إدارة المصايد البحرية المهندس خالد الشايع، إن يوم الجمعة الموافق 1 فبراير 2019م، سيكون موعد بدء الحظر، مضيفًا أنه سيستمر حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019م.

ودعا المهندس الشايع، الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد للصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ وذلك للمحافظة على استدامة هذه الثروة والمورد الاقتصادي المهم، مؤكدًا أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة.

وعادة ما يستمر موسم صيد الروبيان بالخليج العربي، لمدة 6 أشهر من أول أغسطس حتى آخر يناير، بخلاف ساحل البحر الأحمر والذي يتأخر شهرًا عن بدء موسم الساحل الشرقي.

ويهدف حظر صيد الروبيان إلى منح فرصة للتكاثر والنمو الطبيعي؛ من أجل ضمان استمرار وجود مخزون من الربيان، وكذلك استمرار عملية الإنتاج عن طريق إدارة صيده بالطرق السليمة، وحماية البيئة التي يقطنها الروبيان.

كما يهدف منع صيد الروبيان إلى الحفاظ على كمية كافية من الأمهات لإنتاج الروبيان للموسم المقبل، واتاحة الفرصة لصغار الروبيان للنمو إلى أحجام مناسبة؛ حيث يؤدي الصيد المستمر إلى انخفاض في كميات الروبيان، وبالتالي قلة عدد الروبيان القادرة على وضع البيض.

ويعد شهر ابريل من أبرز اشهر التبويض لدى الروبيان، ومن ثم فإن صغاره التي تنمو وتتكاثر في المياه الضحلة تدخل الى المخزون بعدها، لتنمو وتكبر وتصبح صالحة للصيد.

وتوجد العديد من أنواع الروبيان بالخليج، منها أم النعيرة ويتميز بكبر حجمه، والشحامية وحجما أصغر نسبيا.