السعودية اليوم / حملات رقابية لأمانة الطائف على نظامية المحال التجارية



الطائف 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

نفذت أمانة الطائف ممثلة في بلدية غرب الطائف الفرعية برنامجاً رقابياً مكثفاً للوقوف على التراخيص النظامية بالمنشات التجارية، والتأكد من سريانها وإتباع الأنظمة والتعليمات، وإقفال المرافق التجارية التي

تعمل بدون استخراج تراخيص مهنية.

وأوضحت أمانة الطائف أن الفرع أغلق أكثر من 240 منشأه تجارية لانتهاء التراخيص النظامية الخاصة بممارسة النشاط التجاري ، واخرى لم تستخرج التراخيص النظامية لممارسة العمل، وتأتي هذه الحملة على كافة المحلات التجارية بنطاق الفرع

في مختلف الأنشطة.

واكدت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنها لن تتهاون في تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المحلات المخالفة، والعمل على تصحيح أوضاع كافة المرافق التجارية العاملة في الطائف والضواحي والمراكز التابعة لها، وستعمل 11 بلدية فرعية

ومكتب للخدمات البلدية على متابعة المخالفات ومعالجتها حسب الانظمة المتبعة، والتأكد من سريان فاعلية ترخيص كافة المحلات التجارية، علاوة على صلاحية البطاقة الصحية للعاملين بالأنشطة التي لها علاقة بالأغذية وصحة المستهلك، ومنع أي تجاوزات غير نظامية.

// انتهى //

16:44ت م

0193



الطائف 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسنفذت أمانة الطائف ممثلة في بلدية غرب الطائف الفرعية برنامجاً رقابياً مكثفاً للوقوف على التراخيص النظامية بالمنشات التجارية، والتأكد من سريانها وإتباع الأنظمة والتعليمات، وإقفال المرافق التجارية التيتعمل بدون استخراج تراخيص مهنية.وأوضحت أمانة الطائف أن الفرع أغلق أكثر من 240 منشأه تجارية لانتهاء التراخيص النظامية الخاصة بممارسة النشاط التجاري ، واخرى لم تستخرج التراخيص النظامية لممارسة العمل، وتأتي هذه الحملة على كافة المحلات التجارية بنطاق الفرعفي مختلف الأنشطة.واكدت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنها لن تتهاون في تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المحلات المخالفة، والعمل على تصحيح أوضاع كافة المرافق التجارية العاملة في الطائف والضواحي والمراكز التابعة لها، وستعمل 11 بلدية فرعيةومكتب للخدمات البلدية على متابعة المخالفات ومعالجتها حسب الانظمة المتبعة، والتأكد من سريان فاعلية ترخيص كافة المحلات التجارية، علاوة على صلاحية البطاقة الصحية للعاملين بالأنشطة التي لها علاقة بالأغذية وصحة المستهلك، ومنع أي تجاوزات غير نظامية.// انتهى //16:44ت م0193

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