السعودية اليوم / منظمة التعاون الإسلامي على أعتاب افتتاح الدورة الأولى لمهرجان المنظمة في القاهرة



جدة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

تتواصل الاستعدادات لإقامة المهرجان الأول من نوعه لمنظمة التعاون الإسلامي على أرض جمهورية مصر العربية، الذي يحمل عنوان "أمة واحدة وثقافات متعددة .. فلسطين في القلب", وتنطلق فعالياته من 5 فبراير إلى 9 فبراير 2019.

وأكدت حوالي 20 دولة عضو في المنظمة مشاركتها في المهرجان بما فيها الدولة المضيفة، وفي مقدمتهم دولة مقر المنظمة المملكة العربية

جاء ذلك في التصريح الذي أدلى به الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي السفير هشام يوسف في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة اليوم، بمشاركة رئيسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة في مصر الدكتورة هبة يوسف، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية السفير ماجد نافع، ومسؤولين من الجهات المصرية الأخرى المشاركة في المهرجان مثل وزارة الشباب والرياضة وهيئة السياحة.

وسيشارك في المهرجان عدد من مؤسسات المنظمة منها مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، وصندوق التضامن الإسلامي ووقفه، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، واتحاد وكالات الأنباء الإسلامية (يونا)، ومنتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون.

وسيكون الافتتاح للمهرجان على المسرح الكبير بدارالاوبرا الذي سيشهد أيضاً تكريم لشخصيات إسلامية بارزة ذات تأثير في عالمنا الإسلامي، ضمن مبادرة تضاف إلى أنشطة المهرجان.

وتمتد الفعاليات لخمسة أيام تشمل أنشطة ثقافية وفنية وندوات فكرية تعقد في أماكن مختلفة في القاهرة مثل البيوت الأثرية وشارع المعز والأزهر الشريف، بالإضافة الى إقامة ماراثون وفعاليات لذوي الاحتياجات الخاصة وللأطفال.

ويعد مهرجان منظمة التعاون الإسلامي تظاهرة شعبية يتفاعل فيها الفكر والسياسة ويعرض فيها الثقافات والمنتجات المتنوعة في العالم الإسلامي بهدف مد أواصر التعاون والتعارف بين شعوب العالم الإسلامي بالإضافة إلى الانفتاح على الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

// انتهى //

16:37ت م

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جدة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واستتواصل الاستعدادات لإقامة المهرجان الأول من نوعه لمنظمة التعاون الإسلامي على أرض جمهورية مصر العربية، الذي يحمل عنوان "أمة واحدة وثقافات متعددة .. فلسطين في القلب", وتنطلق فعالياته من 5 فبراير إلى 9 فبراير 2019.وأكدت حوالي 20 دولة عضو في المنظمة مشاركتها في المهرجان بما فيها الدولة المضيفة، وفي مقدمتهم دولة مقر المنظمة المملكة العربية السعودية ، فيما تتواصل الردود من قبل الدول الأعضاء الأخرى, وستحل دولة تنزانيا، كضيف شرف في المهرجان.جاء ذلك في التصريح الذي أدلى به الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي السفير هشام يوسف في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة اليوم، بمشاركة رئيسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة في مصر الدكتورة هبة يوسف، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية السفير ماجد نافع، ومسؤولين من الجهات المصرية الأخرى المشاركة في المهرجان مثل وزارة الشباب والرياضة وهيئة السياحة.وسيشارك في المهرجان عدد من مؤسسات المنظمة منها مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، وصندوق التضامن الإسلامي ووقفه، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، واتحاد وكالات الأنباء الإسلامية (يونا)، ومنتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون.وسيكون الافتتاح للمهرجان على المسرح الكبير بدارالاوبرا الذي سيشهد أيضاً تكريم لشخصيات إسلامية بارزة ذات تأثير في عالمنا الإسلامي، ضمن مبادرة تضاف إلى أنشطة المهرجان.وتمتد الفعاليات لخمسة أيام تشمل أنشطة ثقافية وفنية وندوات فكرية تعقد في أماكن مختلفة في القاهرة مثل البيوت الأثرية وشارع المعز والأزهر الشريف، بالإضافة الى إقامة ماراثون وفعاليات لذوي الاحتياجات الخاصة وللأطفال.ويعد مهرجان منظمة التعاون الإسلامي تظاهرة شعبية يتفاعل فيها الفكر والسياسة ويعرض فيها الثقافات والمنتجات المتنوعة في العالم الإسلامي بهدف مد أواصر التعاون والتعارف بين شعوب العالم الإسلامي بالإضافة إلى الانفتاح على الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.// انتهى //16:37ت م0191

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