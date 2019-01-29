السعودية اليوم / تعليم نجران يطلق ملتقى القيادة المدرسية الثاني "قيادة وريادة"

نجران 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، ملتقى القيادة المدرسية الثاني "قيادة وريادة" الذي تنظمه إدارتا الإشراف التربوي للبنين والبنات، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور محسن بن علي حكمي، وقيادات التعليم بالإدارة وقادة المدارس وقائداتها، وذلك في بيت الطالب بحي الفهد، ويستمر يومين.وأوضح الدكتور حكمي في كلمة له خلال الملتقى، أن إدارة التعليم بنجران تسعى لتكون من أوائل الإدارات المميزة والسباقة نحو الأفكار الملهمة والبرامج والمبادرات الطموحة، مشيداً بالإسهامات المميزة للقيادات المدرسية التي كان لها الدور المؤثر في تحقيق التميز لتعليم نجران.وشدد حكمي على ضرورة التركيز على الجوانب التربوية والتعليمية، مشيراً إلى أن قادة وقائدات مدارس نجران على قدر كبير من الخبرة والتميز.‏وتضمن اللقاء في يومه الأول عدداً من أوراق العمل التي بدأت بورقة عمل للدكتور سامي سفر الشهراني من جامعة نجران تحت عنوان "كن قائدًا رائدًا "، فيما استعرض قائد ثانوية ابن ماجه صالح آل مريح قصة نجاح "قائد مدرسة ومدرسة", بينما قدمت مديرة إدارة الإشراف التربوي للبنات فاطمة بنت علي الشهراني ورقة عمل عن "دور القادة والقائدات في رفع مستوى التحصيل الدراسي وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ " تحدثت فيها عن أهمية رفع مستوى التحصيل الدراسي ورصد التحديات التي تواجه التعليم وبناء الأهداف العامة للتعليم ٢٠٣٠، والتأكيد على دور القادة والقائدات في تحسين التحصيل الدراسي وتحسين العملية التعليمية بجوانبها كافة.‏وختم الملتقى يومه الأول بلقاء مفتوح مع مدير عام التعليم بالمنطقة، تخلله العديد من المداخلات والاستفسارات من قبل قادة مدارس المنطقة وقائداتها.// انتهى //16:36ت م0190