السعودية اليوم / جامعة الباحة تنظم دورة تدريبية لطالباتها على الإسعافات الأولية



الباحة 23 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 29 يناير 2019م واس

نظمت جامعة الباحة ممثلة في كلية العلوم والآداب بالمخواة, بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر, اليوم دورة تدريبية على الإسعافات الأولية ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.

وبدأت الدورة بتحديد الهدف منها والمتمثل في جزئيين بنثر كافة المعلومات الإسعافية الأولية النظرية, وتطبيق مهارات الإسعافات الأولية عمليًا لإعداد وتدريب الطالبات, يتمكنوا من تقديم خدمات الإسعافات الأولية.

وتطرقت الدورة إلى العديد من الحالات التي يتطلب لها المبادرة بالإسعافات الأولية إلى حين وصول سيارات الهلال الأحمر مكان الحدث الطارئ, وقد تضمن الشرح على حالات الإغماء والسكتة الدماغية وانخفاض السكر والغرق والتعرض لحريق أو لكسور العمود الفقري, بالإضافة إلى تحديد اعراض كل حالة على حدة, وكيفية تقديم خدمة الإسعافات الأولية بما يتناسب مع الحالة الطارئة.

وفي الختام أثنت وكيلة الكلية الدكتورة نورة بنت مسفر الزهراني على القائمات بإعداد الدورة و المُشارِكات على الجهود المبذولة, ابتداءً من التنسيق ومرورًا بالإعداد وانتهاءً بالتنفيذ, حيث حظيت هذه الدورة بحضور غفير من الطالبات.

//انتهى//

16:36ت م

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الباحة 23 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 29 يناير 2019م واسنظمت جامعة الباحة ممثلة في كلية العلوم والآداب بالمخواة, بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر, اليوم دورة تدريبية على الإسعافات الأولية ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.وبدأت الدورة بتحديد الهدف منها والمتمثل في جزئيين بنثر كافة المعلومات الإسعافية الأولية النظرية, وتطبيق مهارات الإسعافات الأولية عمليًا لإعداد وتدريب الطالبات, يتمكنوا من تقديم خدمات الإسعافات الأولية.وتطرقت الدورة إلى العديد من الحالات التي يتطلب لها المبادرة بالإسعافات الأولية إلى حين وصول سيارات الهلال الأحمر مكان الحدث الطارئ, وقد تضمن الشرح على حالات الإغماء والسكتة الدماغية وانخفاض السكر والغرق والتعرض لحريق أو لكسور العمود الفقري, بالإضافة إلى تحديد اعراض كل حالة على حدة, وكيفية تقديم خدمة الإسعافات الأولية بما يتناسب مع الحالة الطارئة.وفي الختام أثنت وكيلة الكلية الدكتورة نورة بنت مسفر الزهراني على القائمات بإعداد الدورة و المُشارِكات على الجهود المبذولة, ابتداءً من التنسيق ومرورًا بالإعداد وانتهاءً بالتنفيذ, حيث حظيت هذه الدورة بحضور غفير من الطالبات.//انتهى//16:36ت م0189

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