السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن

الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.وجرى خلال اللقاء مناقشة نتائج زيارة غراندي الأخيرة للمركز وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ودعم آلية العمل الإغاثي والإنساني في الجمهورية اليمنية.وقدم معاليه شرحًا عن الأعمال الإغاثية والإنسانية التي قدمها المركز للأشقاء اليمنيين, حيث بلغ إجمالي مشروعات المركز في اليمن 321 مشروعًا شملت مختلف القطاعات الإغاثية والإنسانية.كما أدان معاليه استهداف المليشيات الحوثية مؤخرًا مخيم نازحي قرية شليلة في مديرية حرض بمحافظة حجة بقذائف عشوائية مما نتج عنه مقتل وإصابة العديد من الأبرياء، داعيًا المسؤولة الدولية إلى الوقوف بحزم أمام هذه الجريمة الإنسانية التي أقدمت عليها المليشيات الحوثية وانتهكت خلالها كل المبادئ الدولية وحقوق الإنسان.وعبرت ليز غراندي في تصريح صحفي عن إعجابها بالأداء المهني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة وعمله الإنساني الرائع لدعم المحتاجين والمتضررين في العالم واليمن، مشيرة إلى أنه جرى اليوم مناقشة سبل دعم الأمن الغذائي ومواجهة المجاعة في اليمن وكيفية متابعة المساعدات الإنسانية للتأكد من وصولها إلى المحتاجين، مقدمة خالص شكرها للمملكة ممثلة بالمركز على تبرعاتها السخية للشعب اليمني.وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن: "أصدرت الأمم المتحدة بيانًا صحفيًا يدين على الفور قصف مخيم نازحي قرية شليلة في مديرية حرض بمحافظة حجة وما نتج عنه من قتلى ومصابين، معبرة عن تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا، مشددة على أن مثل هذه الحادثة لا يمكن تبريرها تحت أي قانون إنساني.// انتهى //16:36ت م0188