السعودية اليوم / الجيش الجزائري يوقف 17 مهاجراً سرياً ويدمر قنابل بمناطق متفرقة من البلاد



الجزائر 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

أوقف الجيش الجزائري 17 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من محافظات تلمسان وعين تموشنت وبومرداس.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، إن قواتها العاملة بمحافظة بومرداس، قرب العاصمة، كشفت ودمرت أمس ثلاث قنابل محلية الصنع.

وإثر عمليتين منفصلتين بكل من محافظتي أدرار وباتنة، كشفت ورشتين لصنع الأسلحة التقليدية وحجزوا 18 بندقية صيد ومواد متفجرة.

// انتهى //

16:28ت م

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الجزائر 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأوقف الجيش الجزائري 17 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من محافظات تلمسان وعين تموشنت وبومرداس.وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، إن قواتها العاملة بمحافظة بومرداس، قرب العاصمة، كشفت ودمرت أمس ثلاث قنابل محلية الصنع.وإثر عمليتين منفصلتين بكل من محافظتي أدرار وباتنة، كشفت ورشتين لصنع الأسلحة التقليدية وحجزوا 18 بندقية صيد ومواد متفجرة.// انتهى //16:28ت م0184

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