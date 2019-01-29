السعودية اليوم / محاضرة عن " أهمية الأمن الفكري " بجامع الفتوح بمدينة الوجه غداً



تبوك 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق29 يناير 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الوجه غداً, محاضرة بعنوان " أهمية الأمن الفكري"، يقدمها فهد بن دخيل لله البلوي, وذلك بعد صلاة العشاء بجامع الفتوح بمدينة الوجه.

وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة كلمات "أمننا حياة", وضمن مناشط المكتب لهذا العام.

// انتهى //

16:27ت م

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تبوك 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق29 يناير 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الوجه غداً, محاضرة بعنوان " أهمية الأمن الفكري"، يقدمها فهد بن دخيل لله البلوي, وذلك بعد صلاة العشاء بجامع الفتوح بمدينة الوجه.وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة كلمات "أمننا حياة", وضمن مناشط المكتب لهذا العام.// انتهى //16:27ت م0182

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