السعودية اليوم / مدير جامعة تبوك يدشن نظلم التعليم الإلكتروني

تبوك 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسدشّن معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي اليوم, نظام التعليم الإلكتروني " Blackboard", بحضور وكلاء الجامعة, وعمداء الكليات والعمادات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومنسوبي الجامعة, وذلك على مسرح كلية الطب بمقر الجامعة في تبوك.وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى عميد عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بالجامعة الدكتور مفلح قبلان القحطاني كلمة أكد فيها أن جامعة تبوك إيماناً منها بأهمية التحديث والتطوير، بدأت خلال الفترة الماضية بتطبيق خطة طموحة لتحديث أنظمتها وبرامجها الإلكترونية بشكل عام، مشيراً إلى أن نظام "البلاك بورد" يُعد من أقوى المنصات التعليمية التي تخدم التعليم الإلكتروني وتسهل عملية التواصل بين الطالب وعضو هيئة التدريس.وبين الدكتور القحطاني أن عمادة التعليم الإلكتروني بالجامعة, ضمن خطة التحول للنظام الجديد قامت بتدريب 668 عضواً من أعضاء هيئة التدريس في شطر الطلاب والطالبات شملت 6 كليات بالمركز الرئيس بتبوك وفروع الجامعة بالمحافظات، خلال الفصل الدراسي الأول، على أن يتم استكمال تدريب أعضاء هيئة التدريس بباقي الكليات خلال الفصل الدراسي الثاني الحالي.وأضاف أن جامعة تبوك حصدت جوائز وحققت مراكز متقدمة في جائزة التميز في التعليم الإلكتروني بفرعيها المؤسسات والأفراد التي يشرف عليها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بوزارة التعليم.عقب ذلك, شاهد الجميع عرضا مرئيا عن الخدمات التي يقدمها النظام التي تشمل تقديم المحتوى التعليمي بشكل إلكتروني محتوياً على العديد من الأنشطة والمصادر , كما يقدم النظام منتدى تعليمي بين الطالب وعضو هيئة التدريس يستطع من خلاله العضو التواصل مع طلابه وطالباته خارج وقت المحاضرة , بالإضافة إلى تقديم خدمة استلام وتسليم الواجبات بين عضو هيئة التدريس والطالب عن بعد, وإنشاء قناة تعليمية خاصة بالجامعة , والتواصل بين عضو هيئة التدريس وطلابه من خلال الصفوف الافتراضية وتقديم خدمة الاختبارات الإلكترونية وتوفير معامل متنقلة لهذا الغرض , وعرض المحتوى التعليمي والصفوف الافتراضية من خلال الأجهزة الذكية , وتقديم خدم الدعم الفني للنظام للطالب وعضو هيئة التدريس.بعد ذلك, ألقى معالي مدير الجامعة كلمة أشاد فيها بجهود كل العاملين بالجامعة لتطوير البرامج وتطوير قدرات الفنيين لتوفير الخدمات الإلكترونية في ظل التقنيات الجديدة في بلادنا, مؤكداً أن حصول العاملين في الجامعة على جوائز التميز جهد مشرف ونفاخر به, مشيراً إلى أن الجامعة ماضية في التوسع في استخدام التقنية التي تساعد في العملية التعليمية, حيث تعمل الجامعة الآن على بناء المحتوى الإلكتروني لتقديم ثقافة التعليم الإلكتروني بشكل متكامل, داعياً جميع الجهات بالجامعة إلى الاستفادة من الأنظمة الحديثة في التقنية والسعي إلى ابتكار وتطوير تلك الأنظمة.وفي ختام الحفل, كرّم معاليه القائمين على هذا العمل.// انتهى //16:27ت م0181