السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن



الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن سيبستيان تريفيس.

واستعرض معاليه المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لليمن التي وصلت إلى 321 مشروعًا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الإنسانية والإغاثية المتعلقة باليمن وسبل تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين لتقديم المساعدات للمحتاجين في كل المحافظة اليمنية.

// انتهى //

16:25ت م

0180



الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن سيبستيان تريفيس.واستعرض معاليه المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لليمن التي وصلت إلى 321 مشروعًا.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الإنسانية والإغاثية المتعلقة باليمن وسبل تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين لتقديم المساعدات للمحتاجين في كل المحافظة اليمنية.// انتهى //16:25ت م0180

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