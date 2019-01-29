السعودية اليوم / سفير العراق يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي

الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واساستقبل رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الأستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنيد، اليوم، سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه الجنابي، وذلك خلال زيارته لمقر المركز بحي الصحافة في الرياض.وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات المميزة والأخوية بين المملكة والعراق، وتطوير سبل التواصل في المجالات العلمية والبحثية والثقافية، التي يأتي من ضمنها مشاركة المركز في معرض بغداد الدولي للكتاب الذي سينطلق يوم الأربعاء القادم 7 فبراير 2019م.وأكد سفير العراق لدى الرياض على أهمية التواصل بين مركز البحوث والتواصل المعرفي والمراكز العلمية والبحثية والجامعية ذات العلاقة في العراق، والتواصل الإيجابي معها، بما يحقق الأهداف المشتركة بين البلدين العربيين، اللذان ينعمان الآن بعلاقة رائعة وعميقة تليق بالإخاء الذي يجمعهما، مقدماً شكره لمركز البحوث والتواصل المعرفي على مجهوده في جمع الكتب والعناوين التي سيتم إرسالها قريبًا كدعم لمكتبة جامعة الموصل في العراق.من جانبه رحب الدكتور يحيى بن جنيد بسفير جمهورية العراق، مشيرًا إلى استعداد المركز للتعاون العلمي والبحثي مع الجامعات ومراكز الفكر في العراق فيما يخدم الحركة الثقافية والعلمية بين البلدين، ومؤكدًا أن مركز البحوث والتواصل المعرفي قام بتنسيق حملة لدعم مكتبة جامعة الموصل في العراق الشقيق، عبر جمع ما يزيد عن عشرة آلاف عنوان من الكتب والمراجع في شتى المجالات، عن طريق المكتبات والجامعات والمؤسسات في المملكة، أو عبر المجموعات التي اقتناها المركز مؤخرًا لصالح مكتبة جامعة الموصل.وأضاف أن المركز سيعمد إلى دعم جامعة البصرة، وجامعة كربلاء في الفترة المقبلة، عبر تزويدهما بالعناوين التي تغطي أكبر عدد ممكن من الموضوعات والمجالات العلمية والتراثية والإنسانية.عقب ذلك اطلع سفير جمهورية العراق على مكتبة المركز التي تحتوي بعضًا من الكتب والعناوين التي سيتم شحنها إلى جامعة الموصل في القريب.حضر اللقاء مدير الشؤون الثقافية في مركز البحوث والتواصل المعرفي صالح زمانان، ورئيس وحدة الترجمة بالمركز محمد بن عودة المحيميد، ورئيس وحدة الدراسات الإقليمية بالمركز محمد الصادق.//انتهى//16:23ت م0178