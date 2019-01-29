السعودية اليوم / الأحوال المدنية بمكة المكرمة تسيّر عددًا من الوحدات المتنقلة ضمن مبادرة "نأتي إليك"



مكة المكرمة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

تواصل الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة خلال هذا الأسبوع, تفعيل مبادرة "نأتي إليك" التي أطلقت في ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة"، من خلال تيسير العديد من الوحدات المتنقلة إلى مراكز وجهات حكومية لتقديم الخدمة للرجال والنساء على حد سواء.

وكانت أولى الوحدات المتنقلة قد بدأت عملها الأحد الماضي، في مركز البيضاء التابع لمحافظة بحرة, إذ يتم خدمة الرجال لمدة ثلاثة أيام، على أن تستقبل النساء بداية من غدٍ الأربعاء لمدة يومين، فيما تتواجد وحدة أخرى للأحوال المدنية في ميناء جدة الإسلامي التابع للهيئة العامة للموانئ بهدف خدمة الرجال لمدة خمسة أيام.

وفي قيادة الأسطول الغربي بجدة تتواجد وحدة متنقلة أخرى للأحوال المدنية لتقديم واجب الخدمة للسيدات لمدة خمسة أيام بدأت من يوم الأحد الماضي.

يذكر أن الوحدة المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني من إصدار الهوية الوطنية وتجديدها وإصدار بدل تالف، إضافة لإصدار بسجل الأسرة وبدل فاقد له، فضلاً عن تسجيل الواقعات المدنية كالزواج والطلاق والوفاة وطباعة شريحة البيانات "البرنت".

//انتهى//

16:22ت م

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مكة المكرمة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واستواصل الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة خلال هذا الأسبوع, تفعيل مبادرة "نأتي إليك" التي أطلقت في ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة"، من خلال تيسير العديد من الوحدات المتنقلة إلى مراكز وجهات حكومية لتقديم الخدمة للرجال والنساء على حد سواء.وكانت أولى الوحدات المتنقلة قد بدأت عملها الأحد الماضي، في مركز البيضاء التابع لمحافظة بحرة, إذ يتم خدمة الرجال لمدة ثلاثة أيام، على أن تستقبل النساء بداية من غدٍ الأربعاء لمدة يومين، فيما تتواجد وحدة أخرى للأحوال المدنية في ميناء جدة الإسلامي التابع للهيئة العامة للموانئ بهدف خدمة الرجال لمدة خمسة أيام.وفي قيادة الأسطول الغربي بجدة تتواجد وحدة متنقلة أخرى للأحوال المدنية لتقديم واجب الخدمة للسيدات لمدة خمسة أيام بدأت من يوم الأحد الماضي.يذكر أن الوحدة المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني من إصدار الهوية الوطنية وتجديدها وإصدار بدل تالف، إضافة لإصدار بسجل الأسرة وبدل فاقد له، فضلاً عن تسجيل الواقعات المدنية كالزواج والطلاق والوفاة وطباعة شريحة البيانات "البرنت".//انتهى//16:22ت م0177

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