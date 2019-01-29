السعودية اليوم / الناطق باسم الجيش الليبي : الجيش الوطني يستعد لاقتحام أماكن الإرهابيين في الجنوب



طرابلس 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري تطهير كافة المواقع في مدينة سبها جنوب ليبيا من الإرهابيين.

وأشار المسماري في تصريحات متلفزة اليوم، إلى تسليم مبانٍ حكومية في المدينة، من بينها مبنى مديرية الأمن لوزارات الحكومة المؤقتة، كاشفاً عن استعداد القوات المسلحة لاقتحام وتطهير أماكن وجود الجماعات الإرهابية من خلال التقدم نحو الحدود الجنوبية وجنوب غرب سبها ومدينتي أوباري وغات.

واتهم من أسماها بأطراف غير شرعية بمحاولة التشويش على عمليات الجيش الوطني الذي يتمتع بشرعية شعبية وبرلمانية.

// انتهى //

16:22ت م

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طرابلس 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري تطهير كافة المواقع في مدينة سبها جنوب ليبيا من الإرهابيين.وأشار المسماري في تصريحات متلفزة اليوم، إلى تسليم مبانٍ حكومية في المدينة، من بينها مبنى مديرية الأمن لوزارات الحكومة المؤقتة، كاشفاً عن استعداد القوات المسلحة لاقتحام وتطهير أماكن وجود الجماعات الإرهابية من خلال التقدم نحو الحدود الجنوبية وجنوب غرب سبها ومدينتي أوباري وغات.واتهم من أسماها بأطراف غير شرعية بمحاولة التشويش على عمليات الجيش الوطني الذي يتمتع بشرعية شعبية وبرلمانية.// انتهى //16:22ت م0176

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