السعودية اليوم / تعليم الباحة يعقد لقاءً تعريفياً بالاختبارات الدولية والوطنية



الباحة 23 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 29 يناير 2019م واس

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة بإدارة الجودة وقياس الأداء, أمس لقاء تعريفيا بالاختبارات الدولية والوطنية, بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات نوال الدرمحي, وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة.

وهدف اللقاء على الحصول على بيانات شاملة عن المفاهيم والمواقف التي تعلمها الطلبة في مادتي العلوم والرياضيات في الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط, بالإضافة الى التعريف بأدوات الدراسة والاطلاع على نتائج دراسة Timss لعام 2015 وعلى نوعية الاسئلة.

وأوضحت منسقة الاختبارات الدولية والوطنية بالمنطقة عزة عبدالرحمن هاشم أنه في اختبارات تيمز يتم متابعة المؤثرات النسبية للتعليم والتعلم في الصف الرابع الابتدائي ويقارن مع المؤثرات في الصف الثاني المتوسط، حيث إن مجموعة الطلاب والطالبات الذين يتم اختبارهم في الصف الرابع في دورة مايتم اختبارهم في الصف الثاني المتوسط في الدورة التالية ومقارنة تحصيل الطلبة في العلوم والرياضيات في أنظمة تربوية متباينة في خلفياتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى أهم وأفضل الوسائل المؤدية وتعليم أفضل, وذلك عبر مقارنة نتائج الاختبارات لدولة ما مع نتائج دول أخرى متقدمة في سياق السياسات والنظم التعليمية المطبقة والتي تؤدي إلى معدلات تحصيل عالية لدى الطلبة.

وأبانت أن هذه الاختبارات الوطنية تقام كل عام والدولية تقام كل أربع سنوات للصف الرابع والصف الثاني متوسط في مادة الرياضيات والعلوم.

//انتهى//

16:18ت م

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الباحة 23 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 29 يناير 2019م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة بإدارة الجودة وقياس الأداء, أمس لقاء تعريفيا بالاختبارات الدولية والوطنية, بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات نوال الدرمحي, وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة.وهدف اللقاء على الحصول على بيانات شاملة عن المفاهيم والمواقف التي تعلمها الطلبة في مادتي العلوم والرياضيات في الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط, بالإضافة الى التعريف بأدوات الدراسة والاطلاع على نتائج دراسة Timss لعام 2015 وعلى نوعية الاسئلة.وأوضحت منسقة الاختبارات الدولية والوطنية بالمنطقة عزة عبدالرحمن هاشم أنه في اختبارات تيمز يتم متابعة المؤثرات النسبية للتعليم والتعلم في الصف الرابع الابتدائي ويقارن مع المؤثرات في الصف الثاني المتوسط، حيث إن مجموعة الطلاب والطالبات الذين يتم اختبارهم في الصف الرابع في دورة مايتم اختبارهم في الصف الثاني المتوسط في الدورة التالية ومقارنة تحصيل الطلبة في العلوم والرياضيات في أنظمة تربوية متباينة في خلفياتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى أهم وأفضل الوسائل المؤدية وتعليم أفضل, وذلك عبر مقارنة نتائج الاختبارات لدولة ما مع نتائج دول أخرى متقدمة في سياق السياسات والنظم التعليمية المطبقة والتي تؤدي إلى معدلات تحصيل عالية لدى الطلبة.وأبانت أن هذه الاختبارات الوطنية تقام كل عام والدولية تقام كل أربع سنوات للصف الرابع والصف الثاني متوسط في مادة الرياضيات والعلوم.//انتهى//16:18ت م0175

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