السعودية اليوم / نائب أمير منطقة جازان يستقبل الفريق السعودي الفرنسي لمسح المواقع الأثرية في جزيرة فرسان

جيزان ٢٣ جمادى الأولى 1440 هـ الموافق ٢٩ يناير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالامارة اليوم, مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس عبده بن مناجي قُطَر , ورئيسة الفريق الفرنسي في المشروع السعودي الفرنسي لمسح المواقع الأثرية في جزيرة فرسان الدكتورة سولين ماريون دي بروس, وأعضاء الفريق السعودي الفرنسي لمسح المواقع الأثرية بفرسان.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال اللقاء إلى عرض عن أبرز نشاطات الفريق البحثي وأعمال المسح الأثري لموقعي وادي مطر ووادي شامي بجزيرة فرسان, وأثنى سمو نائب أمير منطقة جازان على جهود البعثة السعودية الفرنسية في مسح المواقع الأثرية واكتشاف الآثار.

وأكد أهمية الآثار في حياة الشعوب, منوهاً بدور الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجال استكشاف الآثار وترميمها والمحافظة عليها .

من جانبه بين مدير عام فرع السياحة والتراث بجازان، أن فرع الهيئة يسعى إلى عرض الآثار التي يتم استكشافها بوادي مطر ووادي شامي , من خلال متحف جازان, معرباً عن تقديره وكافة أعضاء البعثة لسمو نائب أمير منطقة جازان لتوجيهاته ومتابعته لكافة مهام البعثة .

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة للتنمية خالد القصيبي.

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16:17ت م

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