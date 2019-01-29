السعودية تؤكد تضامنها مع السودان في مواجهة التحديات

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت السعودية موقفها الثابت مع الدول الشقيقة والحرص على أمنها واستقرارها ومن بينها السودان.
وشدد مجلس الوزراء في ختام جلسته الذي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على أن تضامن السعودية مع السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة يجسد مواقفها الثابتة مع الدول الشقيقة والحرص على أمنها واستقرارها.
وأشاد المجلس في هذا الشأن بتأكيد الملك سلمان بن عبدالعزيز أن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرار لها، وببعثه وفدا وزاريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي حركة احتجاجية بدأت بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز 3 أضعاف، في بلد يعيش ركودا اقتصاديا.
وتفيد حصيلة رسمية بأن 26 قتيلا سقطوا في هذه المظاهرات، وتلقي السلطات باللوم على محرضين حيث تقول إنهم تسللوا بين صفوف المتظاهرين.
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