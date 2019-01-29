شكرا لقرائتكم 55 مشاركة في مهرجان أفلام السعودية.. والتسجيل لا يزال متاحاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت جمعية الثقافة والفنون بالدمام، عن تسجيل ٥٥ مشاركة في مسابقتها لمهرجان أفلام السعودية خلال 10 أيام منذ فتح باب التسجيل، مشيرة إلى تسجيل 30 فيلم، و25 سيناريو، عن طريق موقع المهرجان الإلكتروني، منوهةً بإمكانية التسجيل إلى نهاية 20 فبراير المقبل.

وأوضح مدير الجمعية يوسف الحربي، أن المهرجان في دورته الخامسة الذي يقام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” شهدت دوراته السابقة نمّواً مطّرداً في عدد المشاركات، مشيرا إلى أن المهرجان سيستهل برنامجه في الـ 21 من مارس المقبل، باستقبال صناع الأفلام المشاركين وضيوف المهرجان، وذلك في مركز إثراء، ويستمر لستة أيام، وستنتهي بحفل إعلان الفائزين في مسابقات المهرجان وتوزيع الجوائز .

من جانبه، توقّع مدير المهرجان أحمد الملا، أن تحقق الدورة الخامسة وتيرة النمو المعتادة التي صحبته في دوراته الأربع الماضية، مشيرا إلى العاملين المؤثرين التي يضاف لهذه الدورة وهما، طول المسافة الزمنية بين الدورة الرابعة والخامسة، والحركة التي شوهدت خلال العام المنصرم بعد إقرار السينما .

ويتخلل أيام المهرجان عروض يومية للأفلام بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة من ندوات متخصصة في الصناعة وورش العمل وعروض الأفلام للأطفال، وحفلات توقيع الكتب وسوق الإنتاج؛ حيث سيمنح المهرجان جائزة النخلة الذهبية للأفلام الفائزة في أربع مسابقات هي: الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، والأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة، وأفلام الطلبة، والسيناريو الغير منفّذ .

يذكر أن 178 مشاركة تقدمت للدورة الثانية التي أقيمت عام 2015م و184 في الدورة الثالثة عام 2016م، أما الدورة الرابعة عام 2017م فقد سجلت 260 مشاركة .



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