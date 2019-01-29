شكرا لقرائتكم حرس الحدود يحذر: لن يُستثنى أحد من تطبيق العقوبات حال الاقتراب من منطقة الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - شددت المديرية العامة لحرس الحدود على ضرورة التزام جميع مرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من منطقة الحدود.

وأضافت أن ذلك يأتي وفق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية في كل من المنطقة الشرقية ( في قطاعي حفر الباطن ، والخفجي )، منطقة الحدود الشمالية بكامل قطاعاتها ( الشعبة – رفحاء – العويقيلة – جديدة عرعر – طريف ) منطقة الجوف ( قطاع الحديثة ) منطقة تبوك ( قطاعي حالة عمّار وحقل ).

وأضافت المديرية العامة لحرس الحدود أنها قامت بتحديد منطقة الحدود من خلال سواتر أمنية ولوحات وعلامات توضيحية للتحذير من الاقتراب من منطقة الحدود وسيتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق ّكل من يخالف النظام لأي غرض كان، ولن يُستثنى أيّ أحد من تطبيق العقوبات الواردة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.

وتود المديرية العامة لحرس الحدود التنويه بأنه رغم التحذيرات ووجود سواتر ترابية ولوحات إرشادية وإرسال رسائل توعوية نصية (SMS) إلا أنه ضُبط مؤخراً عدد من المخالفين لتواجدهم في منطقة الحدود المحظورة وجرى تطبيق العقوبات بحقهم ولهذا تُهيب المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المُتنزهين ومُرتادي المناطق البرية بمُراعاة ذلك.

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