شكرا لقرائتكم أمير نجران يدشن أنظمة الرصد الآلي للمخالفات المرورية ويطلق الدوريات الذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بمقر الإمارة اليوم، نظام الرصد الآلي للمخالفات في الإشارات الضوئية، ونظام الرصد الآلي للدوريات الذكية للمرور، معلنًا انطلاقة مهامها في المنطقة، بحضور مدير عام الإدارة العامة للمرور، اللواء محمد بن عبدالله البسامي.

وأكد سموه أن هذه الإجراءات تجسد حرص القيادة الرشيدة في تحقيق السلامة للمواطن والمقيم، ورفع المؤشرات الحضارية، وفق برنامج جودة الحياة 2020، ورؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أهمية دور المرور ليس على مستوى السلامة فحسب، بل يتجاوز إلى فاعليته في الاقتصاد الوطني.

من جانبه, أشار مدير عام الإدارة العامة للمرور إلى ما تشهده الإدارة من قفزات تطويرية، ضمن مشروع تطوير وزارة الداخلية، حيث تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية بمفهومها الشامل، وإعداد الخطط والاستراتيجيات للوقاية من الحوادث المرورية، وضبط الحركة المرورية العامة.

وجرى خلال اللقاء, استعراض تفاصيل الأنظمة المرورية الحديثة للرصد الآلي للمخالفات، في عرض مرئي وبيانات إحصائية عرضها مدير مرور المنطقة، العقيد مناحي بن شجاع السبيعي.

حضر اللقاء, وكيل إمارة المنطقة الدكتور حمود بن سماح المجلاد، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية سلطان بن ضاوي العتيبي، وأمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس وبران بن مهدي آل عطشان.



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