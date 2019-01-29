شكرا لقرائتكم قطر تواصل العناد وتحظر دخول الشركات الإماراتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تواصل الدوحة التغريد خارج السرب الخليجي بعدما فرضت حظرًا غير معلن يتم من خلاله حرمان الشركات الإماراتية من قوائم المستثمرين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الثلاثاء إن الإمارات العربية المتحدة تقدمت بشكوى بحق قطر في منظمة التجارة العالمية، قائلة إن الدوحة فرضت حظرا على المنتجات الإماراتية.

وتابعت الوكالة : تأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

وقامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.

يذكر أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين كانت قد قطعت علاقاتها مع الدوحة في يونيو 2017، بسبب دعم قطر للإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية.

وفرضت الدول الأربع حظرًا على الطيران القطري ومنعته من استعمال مجالها الجوي.

واشترطت الدول الأربع 13 شرطًا يجب على الدوحة الالتزام بها لعودة العلاقات معها لكن الدوحة تواصل سياسة العناد والارتماء في أحضان إيران وتركيا .



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