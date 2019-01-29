شكرا لقرائتكم فيصل السعد يلتقي جمهوره على مسرح عبيَّه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يلتقي الفنان الكويتي القدير جمهوره في المملكة العربية السعودية يوم غدٍ الأربعاء من خلال المسرح الفني في المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه) .

وسيشدو الفنان فيصل السعد بروائعه الغنائية الخالدة أمام جماهيره يوم غدٍ الأربعاء في الرياض، ومن أشهرها (الله أكبر يا حمام من صلاة العصر ناح)، و(بالله يا خلي بعد العشا لا تخلي واعرف محلي)، وذلك في حفل فني ساهر لمدة 3 ساعات متواصلة يبدأ من الساعة (9.30م-12.30ص)، كما سيتواجد أيضاً يوم الخميس القادم في نفس التوقيت والمدة الزمنية، في حين سيسبق الحفل الفني عدة فعاليات من أهمها، ألعاب الخفة مع العالمي الشهير فريد، وساحة تدريب النساء والأطفال لركوب الخيل بطاقم نسائي مُتكامل، والسينما الخارجية، واستوديو للتصوير في الخيمة الشعبية للخيل، وجلسة لرواة القصص الوطنية والتاريخية عن الخيل، وأمسية شعرية، في حين سيستمتع عُشاق الخيل بعروض مثيرة ومميزة لنخبة من أجمل وأثمن خيول العالم العربية الأصيلة على فترتين.

ويستهدف المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه) كافة شرائح المجتمع من الأطفال والكبار والعوائل والشباب، حيث يجمع المهرجان ما بين الثقافة والتاريخ والترفيه، ومن سيحضر المهرجان سيستمتع بأجوائه الجميلة وفعالياته المُثيرة، وللحصول على تذاكر الحضور للمهرجان من خلال نقاط البيع المتوفرة في مدينة الرياض وعلى الموقع الإلكتروني (هنا)

يذكر أن المهرجان يُقام حالياً في منتجع الفيصلية بالعاصمة الرياض برعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، ويستمر لمدة خمسة أيام ، بتنظيم العبيَّه المحدودة، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب.

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