طريقة التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة 1440هـ

قامت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، بالإعلان عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لديها للرجال والنساء الحاصلين على مؤهلات علمية وتخصصات علمية مناسبة، وسوف نقوم من خلا هذا المقال بنشر وظائف وزارة الحج والعمرة 1440هـ.

وظائف وزارة الحج والعمرة 1440هـ

أوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة يتم التقديم فيها عبر موقع جدارة للتوظيف، وذلك في الفترة ما بن 23-5-1440 وحتى 25-5-1440، وعلى المتقدمين والمتقدمات للوظائف أن يقوموا باتباع الخطوات التالية:

أولا: يتم الدخول على موقع جدارة وتسجيل الدخول، والتأكد من صحة البيانات المتاحة، وفي حالة وجود خطأ في البيانات يتم تقديم طلب ليتم مراجعته من قبل المسئولين.

ثانيا: يتم اختيار الإعلان المراد التقديم فيه.

ثالثا: يتم تحديد الوظائف التي يرغب المتقدم في التقديم فيها.

رابعا: يتم حفظ الطلب، وطباعته لأنه لن يتم قبول أي اعتراض أو تعديل في الطلب دون إرفاق هذه الصورة.

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ضوابط عامة للمتقدمين

أولا: الوظائف المتاحة للمواطنين والمواطنات السعوديين أصلا ومنشأ، ما لم يكن الأب يعمل في خدمة الوطن خارج البلاد.

ثانيا: بالنسبة للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج المملكة، يستلزم أن يكون لدى المتقدم شهادة معادلة معتمدة من وزارة التعليم بالمملكة.

ثالثا: الأولوية في الترشيحات للوظائف للمؤهلات الغير تربوية، ثم للمؤهلات التربوية.

رابعا: جميع المتقدمين المقبولين، سوف يتم عمل مقابلات شخصية لهم، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يعتبر طلب الترشيح لاغيا.

خامسا: سوف تقوم الوزارة بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات المقبولين على الموقع الخاص بالوزارة، ولذلك يجب على المتقدمين متابعة الموقع بصورة دورية.