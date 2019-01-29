شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة بالإنابة يطلع على خدمات مدينة «عبدالله الطبية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

التقى أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة الأمير بدر بن سلطان، في ديوان الإمارة، المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة الدكتور عبدالله غباشي.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن الأعمال التي يتم قياسها وفق مؤشرات الأداء وتقدمها المدينة للحالات التخصصية القادمة من المنطقة الغربية وعددٍ من مناطق المملكة إضافة لضيوف الرحمن.

كما اطلع أمير مكة بالإنابة على مانفذته المدينة من نمو في الخدمات التخصصية وتحقيق أعلى معايير التميز والجودة في القطاع الصحي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 الهادفة لتوفير خدمات طبية متميزة.