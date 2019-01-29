شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أملج تزيل آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله السميري (أملج)

آزالت بلدية محافظة أملج آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة والمراكز التابعة لها وتقع ضمن النطاق الخدمي للبلدية، وشملت أعمال شفط المياه وإزالة الأتربة وإصلاح الأرصفة.

من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس ناجي رمضان غبان،أن البلدية قامت بالاستعداد مبكراً لموسم الأمطار لهذا العام من خلال خطة للطوارئ، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ قامت بتحديد أماكن تجمع المياه والبدء في شفطها من خلال مضخات المياه وصهاريج الشفط، بالإضافة إلى الآليات المساندة والعمالة والإشراف على مجاري الأودية والتأكد من عملها بالشكل المطلوب وفتحها، وإصلاح الأرصفة التي تعرضت لبعض الأضرار مثل الانهيارات والكسر والدفن بالأتربة نتيجة مرور السيول.