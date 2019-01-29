شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: «النقل» تغلق طريق البيضاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سارة الشريف (المدينة المنورة) اغلق فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة طريق البيضاء وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني وادارة المرور وذلك لوجود أعمال صيانة طارئة لجسر وادي النقمي، وطالب المرتادين باستخدام الطرق البديلة.



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